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Alarm zilleri çalıyor! Ankara’nın o ilçelerine su verilmeyecek… İşte 12 Aralık ASKİ su kesintileri

Alarm zilleri çalıyor! Ankara’nın o ilçelerine su verilmeyecek… İşte 12 Aralık ASKİ su kesintileri ASKİ tarafından su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. Vatandaşlar, arama motorlarında etkilenecek bölgeleri araştırıyor. İşte 12 Aralık ASKİ su kesinti listesi..