ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes, EuroLeague 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Anadolu Efes, EuroLeague 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin'e konuk olacak. Basketbolseverler ALBA Berlin - Anadolu Efes maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Partizan'a 84-97 mağlup oldu. Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 14 galibiyet 15 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alıyor. ALBA Berlin ise 29 maçta 8 galibiyet 21 mağlubiyet alarak 18. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçı temsilcimiz 78-74 kazandı. Peki ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.