Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin'e konuk olacak.
Basketbolseverler ALBA Berlin - Anadolu Efes maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Partizan'a 84-97 mağlup oldu.
Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 14 galibiyet 15 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alıyor.
ALBA Berlin ise 29 maçta 8 galibiyet 21 mağlubiyet alarak 18. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçı temsilcimiz 78-74 kazandı.
Peki ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman?
ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.