Alerjisi olan akın edecek! ŞOK’a mikrofiber yorgan geliyor; işte fiyatı…

Haber Merkezi

ŞOK marketlerinin merakla beklenen 14 Aralık 2024 aktüel kataloğu açıklandı.

Hafta sonuna özel indirimlerle dopdolu olan bu katalog, cumartesi gününden itibaren müşterilerin beğenisine sunulacak.

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu haftaki kampanya, her bütçeye hitap ediyor.

Katalogda bu hafta oyuncaklardan giyim ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar pek çok ürün grubu indirimli fiyatlarla yer alıyor.

Özellikle yılbaşı yaklaşırken hediye arayışında olanlar için oyuncak çeşitleri ve şık giyim seçenekleri göz dolduruyor.

Ayrıca hijyen ve kişisel bakım ürünleri de cazip fiyatlarla raflarda olacak.

İşte ŞOK 14 Aralık indirim kataloğu…