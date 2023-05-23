ALES/2 başvuruları başladı mı? ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 sınavının başvuru tarihleri ve sınav tarihi adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

2023 yılının ilk ALES sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından gözler yılın ikinci ALES sınavına çevrildi. ALES/2 sınavına girecek adaylar sınav başvuru tarihlerini ve sınav tarihini araştırmaya başladı. Üniversite mezunu olanların, yüksek lisans eğitimi alabilmek için girdiği ALES sınavlarının 2023 takvimi netlik kazandı. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak ve sınava başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte ALES/2 sınavı hakkında merak edilenler.. ALES/2 başvuru tarihleri ALES/2 sınavının başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. ALES/2 sınavı geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde yapılaacak. ALES/2 sınavı ne zaman? 2023 yılının ikinci ALES sınavı olan ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.