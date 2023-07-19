Ali Koç bombayı patlatıyor! Taraftar şokta… Bu transferi kimse beklemiyordu Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Fenerbahçe, bombayı patlatmak için harekete geçti. Marsilya’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için devreye girdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i ikincilikle bitiren Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarına hızlı giriş yapan sarı-lacivertli kulüp, stopere Djiku'yu, forvete Edin Dzeko'yu, sol kanada Dusan Tadic'i, 10 numaraya ise Szymanski'yi aldı.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, bu kez milli golcüyü radarına almış durumda.

Sarı-laciverliler, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da forma giyen 26 yaşındaki usta golcü Cengiz Ünder için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve adı Galatasaray ile anılan Cengiz Ünder transferi taraftarları heyecanlandırdı.

Görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Marsilya’da forma giyen Cengiz Ünder için işi resmiyete döktü. Fransız temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin ilk etapta 5 milyon euro bonservis önereceği belirtildi. Ancak Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz'den 10 milyon euro'luk gelir beklentisi içinde olduğunu duyurdu.

Cengiz Ünder Türkiye’ye dönmeyi pek düşünmese de, Fenerbahçe milli oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş gösteriyor.