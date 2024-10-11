Alınan tüm vergileri unutun! O ülkede köpek sahibi olan vergi ödüyor...

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Almanya’da belediyelerin vergiye tabii tuttukları alanlar arasında en ilginci şüphesiz köpek sahiplerinden alınan vergi oldu.

Almanya vatandaşlarının köpek sahibi olması durumunda ödemekle yükümlü oldukları köpek vergisinde geçtiğimiz yıl yüzde 1,6’lık artık göstermesiyle rekor kırıldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede belediyeler, 2023 yılında köpek sahiplerinden toplamda 421 milyon avro vergi toplayarak ilginç vergide rekor tazelediler.

EVDEKİ KÖPEK SAYISINA VE IRKINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Köpek sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu vergide tutar ise evde bulunan köpek sayısı ve köpek ırkına göre değişiklik gösteriyor.

Dört ayaklı arkadaşa sahip olma vergisi olarak adlandırılan bu vergide miktar ve yapı bölge belediyelerine göre belirleniyor.

Ülkede köpek sahibi olduğuna dair vergi beyannamesi vermeyen ve vergi ödemeyen vatandaşlar ise cezalandırılıyor.