Alışveriş devi satılıyor! E-ticaret devinin yeni sahipleri şaşırttı

Haber Merkezi

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba, yeniden yapılanma sürecine girerek büyük bir değişimin kapısını araladı. 2017 yılında 2.5 milyar dolara satın alınan mağaza zincirini satacağını açıkladı.

E-ticaret devi Alibaba’nın son yıllarda planladığı dijital dönüşüm ve çekirdek işlerine yoğunlaşma nedeniyle bünyesinde barındırdığı Intime’ı ve Youngor’ı satışa çıkardı.

Alibaba'nın Mart 2023'te duyurduğu büyük çaplı yeniden yapılanma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİYLE SATILDI!

Intime satışıyla birlikte e-ticaret devi Alibaba, e-ticaret, bulut bilişim ve diğer dijital hizmetler gibi çekirdek işlerine daha fazla odaklanacak. Bu durum, şirketin geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Intime gibi fiziksel mağaza zinciri, Alibaba'nın dijital dönüşüm stratejisine tam olarak uymadığı için satış listesine girdi .Şirket, altı ayrı iş grubuna bölünerek her bir grubun bağımsız olarak faaliyet göstermesini hedefliyor.