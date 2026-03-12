Alışveriş sepeti teorisi: Küçük bir hareket karakterinizi gösteriyor

Hepimiz market alışverişinden sonra arabayı nereye bırakacağımız konusunda kısa bir an yaşarız.

Kimimiz sepeti ait olduğu yere geri götürür, kimimiz ise otoparkta uygun bir köşeye bırakıp yolumuza devam ederiz.

Basit gibi görünen bu davranışın aslında insan karakteri ve sorumluluk anlayışı hakkında ipuçları verdiğini öne süren bir düşünce var: Alışveriş sepeti teorisi.

Son yıllarda özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan bu teori, küçük bir tercihin bile toplumsal bilinç hakkında neler söyleyebileceğini tartışmaya açıyor.

ALIŞVERİŞ SEPETİ TEORİSİ NEDİR

Alışveriş Sepeti Teorisi (Shopping Cart Theory), insanların karakterini ve sorumluluk anlayışını anlatmak için kullanılan popüler bir sosyal davranış teorisidir.

Teoriye göre bir kişinin alışveriş yaptıktan sonra market arabasını yerine geri götürüp götürmemesi, o kişinin toplumsal sorumluluk bilinci hakkında fikir verebilir.

Bu nedenle teoriye göre insanlar iki gruba ayrılır:

Arabayı yerine koyanlar: Toplumsal kurallara içten gelen bir sorumlulukla uyan kişiler olarak görülür.

Arabayı olduğu yerde bırakanlar: Kurallara ancak zorunluluk veya ceza olduğunda uyan kişiler olarak yorumlanır.