Alışverişte devir değişiyor! Kargo iadelerinde yeni düzenleme: Artık ücretini... Kargo ücretlerinde iade süreci, 2024 yılı itibarıyla değişecek.

ensonhaber.com

Çevrimiçi alışveriş pandemi ile birlikte popülaritesini korurken, e-ticaret sitelerinde de yoğunluk sürüyor.

12 aylık süreçte internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı yüzde 49,5 oldu.

Siparişlerin kargo aracılığı ile iletildiği sistemde, üretici-tüketici arasında kuryeler görev alıyor.

Bu süreçte, gönderiyi teslim almama, kargoyu iade etme gibi sorunlar da yaşanıyor. Bu durumun önüne geçebilmek adına yeni bir karar alındı.

Artık kargo iadesinde işler değişiyor...

Kargo iade ücretini kim ödeyecek

İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı.

İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek.

Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak.

Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak.

Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.