Alkol bağımlılığı göz rengiyle ilgili çıktı! Bakın hangi renk daha yatkın... Bilim insanlarının binlerce alkol bağımlısı üzerinde yaptığı araştırmada insanların göz rengi ile alkole düşkünlüğü arasında bağ olduğu belirlendi.

Alkol içmek ile göz rengi arasında bir bağ olması garip değil mi...

Araştırmacılar, binlerce alkol bağımlısının veri tabanı üzerinde araştırma yaparken ilginç bir keşfe imza attı.

Antidote'da yer alan habere göre, göz rengine göre alkol bağımlılığı riski değişebiliyor.

Dr. Sulovari, veri tabanı üzerindeki 1263 Avrupa kökenli hasta örneği filtreledi ve göz rengi ve alkol bağımlılığı arasında bir bağlantı bulunduğunu fark etti.

Yeşil ve mavi gözlüler riskli

Bu keşfin üzerine sonuçlardan emin olmak için çalışmaları üç kez kontrol eden araştırma ekibine göre açık göz rengine sahip kişiler koyu renk göz rengine sahip kişilere göre daha yüksek alkol bağımlılığı riski taşıyor.

Yeşil ve mavi gözlü insanlarla alkol bağımlılığı arasında güçlü bir bağ bulunurken, siyah ve kahverengi gözlü insanların alkolizm riskinin oldukça düşük olduğu görülüyor.