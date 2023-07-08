Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir? Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı merak ediliyor. Peki, alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden yanıt arıyorlar. Dini açında cevabı merak edilen yüzlerce soru kurulun resmi internet sitesinde yer alıyor. Burada bulunan bir soruyu sizler için seçtik. Cevabı en çok merak edilenler arasında "Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?" sorusu yer alıyor. Peki, alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılmasında bir sakınca var mıdır? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap.. Soru Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez.