Altın alamayan bunu alıyor! Gram alan külçe kazanıyor... Altın yatırımı yapmak için yeterli maddi imkanı olmayanların da seçeneği var. 2023 yılında yükselişini sürdüren o maden, yüzleri güldürdü.

ensonhaber.com Yatırımcıların güvenli limanı sarı metal, yükselişini sürdürüyor. Yıl sonuna doğru gittikçe artan altın fiyatları için görüşler de yukarı yönde hakim. Bin 614 lira civarında seyreden gram altın ve 2 bin 712 civarındaki çeyrek, yatırım yapmak isteyen bazı vatandaşları zorluyor. Birikimini değerlendirmek isteyenler altın dışında yatıracak bir maden ararken, yıldızı parlayan o maden dikkatleri çekiyor. Gümüş yükselişte Son dönemin en gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüş, iyi bir seçenek olarak değerlendiriyor. Gümüş, fiziki olarak kuyumculardan alınabildiği gibi bankalar aracılığıyla da elde edilebiliyor. 3 Ekim 2023 itibarıyla Gümüş gram güncel satış fiyatı anlık olarak 18,76 TL’dir. *Yatırım tavsiyesi değildir.