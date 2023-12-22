Altın borcu olan hapı yuttu! O tarihte 5 bin TL olacak Altın yatırımcıları, altın fiyatları üzerine yapılan tahminleri yakından takip ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi. Uzman isim, o tarihte çeyrek altının 5 bin TL’ye çıkacağını duyurdu.

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Altın yatırımcıları, gelecekteki altın fiyatları hakkında önemli açıklamaları takip ederek yatırım stratejilerini belirlemeye çalışıyor.

Bu konuda öne çıkan isimlerden biri olan İslam Memiş, sosyal medya hesabından çeyrek altın ve gram altının geleceği hakkında önemli tahminlerde bulundu.

Altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği İslam Memiş, elinde altın bulunanlar ve elinde para olanlar için nereye yatırım yapılması gerektiği konusunda önemli ipuçları verdi.

2024 yılına dair yaptığı açıklamalarda yeni rekorların kapıda olduğunu ve altın piyasalarında önemli hareketliliklerin beklendiğini ifade etti.

Gram altın 3 bin TL, çeyrek altın 5 bin TL’yi bulacak

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının tahmini ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Elinde altın olanlar satış için acele etmeyin. Yeni rekorlar yolda. Yeni zirveler yolda. Altın borçlanmayın. Borçlanmak zorunda olanlar, kafasında 2700, sonra 3 bin lira seviyesini yazsın öyle beklesin. Benim böyle bir maliyetim olsun borçlanmalı mıyım? Borçlanmamalı mıyım? Bunu düşünmesi lazım.

2024 yılı için döviz olarak da borçlanılmamalı. 30 lira ile yıla başlarız. 35-36 derken 45'li seviyeler karşımızda olabilir”

İslam Memiş’in tahminlerine göre 2024 yılının sonlarında gram altının 3 bin TL, çeyrek altının 5 bin TL’ye çıkması bekleniyor.