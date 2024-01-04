Altın bugün ne kadar? 4 Ocak 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde 1980 TL seviyelerine yükselen gram altın yeni bir rekor kırarak dikkat çekmişti.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.
Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar veya elinde altın bulunanlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 4 Ocak 2024 Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.957,28 TL
Satış: 1.957,53 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.295,09 TL
Satış: 3.371,88 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 13.652,00 TL
Satış: 13.859,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.569,58 TL
Satış: 6.743,76 TL
Altın ons
Alış: 2.044,71 Dolar
Satış: 2.045,04 Dolar