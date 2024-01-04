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Altın bugün ne kadar? 4 Ocak 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

Altın bugün ne kadar? 4 Ocak 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..