Altına sürmeden ütülemeyin! Fark şoke edecek Buharlı ütünüzü daha iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız, tek geçişte fark yaratmaya hazır olun. İşte tek yapmanız gereken...

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Ütü yapmak, pek sevilmez ancak giysilerimizin temiz ve özenli durması için önemlidir.

Ütü tabanı ile kırışıklık açmayı kolaylaştırmak isteyenleri buraya alalım.

Düzgün bir ütü için, kullandığınız ütü tabanı ilk kriterdir. Zamanla yıpranmış ve iz tutmuş ütü tabanlarını silmeye hazır mısınız...

Lime ile ovalayın

Yeşil limon veya misket limonu olarak bilinen lime, ütü temizliğinde en büyük yardımcınız olacak.

İkiye böldüğünüz limeları ütü tabanında gezdirin.

Birkaç dakika ovaladıktan sonra fişini silin ve fişini takın. Buhar vermenizle birlikte yeni gibi bir ütüye sahip olacaksınız.