Altında devir değişti! Ne gram, ne çeyrek… Yatırımcılar bunu tercih ediyor

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Son dönemde altın piyasasında yatırımcılar, büyük gramajlı külçe altınlar ve bileziklere yöneliyor.

Hem saklama kolaylığı sunan hem de değer artışı potansiyeli taşıyan bu iki yatırım aracı, uzun vadeli birikim yapmak isteyen yatırımcılar için oldukça cazip hale geldi.

Özellikle külçe altınlar, düşük işçilik maliyetleri ve uluslararası piyasalarda uyumlu fiyat artışlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

KÜLÇE ALTIN YÜKSELİŞTE

Büyük gramajlı külçe altınlar, taşıma ve saklama kolaylığı sağlamasının yanı sıra, düşük işçilik maliyetleri sayesinde daha avantajlı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Son yıllarda bu altın türüne olan ilgi giderek artıyor.

Kuyumcular, külçe altının güvenilirliğini ve uluslararası piyasalarda saf altın olarak işlem görmesinin avantajlarını vurguluyor.

BİLEZİKLER DE YATIRIMCILARIN TERCİHİNDE

Bireysel yatırımcılar da bileziklere yöneliyor. Değer kazanma potansiyeli taşıyan ve kolay alım satım yapılabilen bilezikler, yatırımcılar için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

Kuyumcular, bileziklerin yüksek getiri sağlama kapasitesine ve kolayca elden çıkarılabilme özelliklerine dikkat çekiyor.