ALTINDA İBRE YUKARIYI GÖSTERİYOR! 27 Nisan 2023 Perşembe gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları... Bugün 27 Nisan 2023 Perşembe gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın son kapanışını 1.242,30 TL üzerinden yapmıştı. İşte güncel altın fiyatları...

27 Nisan 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altın almak ve satmak isteyenler altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, gram altında ibre şu anda yeşil rengi gösteriyor. Gram altın son günü 1.242,30 TL'den kapatmıştı. Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları 27 Nisan 2023 gününde 1.249,23 TL alış fiyatı ve 1.249,44 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ne kadar? Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 4.542,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 4.464,00 TL alış fiyatı ve 4.562,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın önceki gün kapanışını 2.288,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 2.238,00 TL alış fiyatı ve 2.298,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 9.001,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 8.896,00 TL alış fiyatı ve 9.036,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.