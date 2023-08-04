Altının ciğerini biliyorlar! Konsey'in ağzından bakla çıktı... Dünya Altın Konseyi'nin 2023 tahminleri, yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatları konusunda araştırma yapanlar, dikkat kesildi.

Altın, küresel ekonominin gözbebeği sayılabilir.

2022 yılında ciddi pik yapan altın fiyatları, yatırımcısını sevindirdi.

Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte altında ciddi bir yükseliş tecrübe edildi.

Altın yükselecek mi düşecek mi diye merak edenler, pürdikkat tahminleri takip ediyor.

Merkez Bankası, FED, döviz kuru başta olmak üzere altını etkileyen birçok faktör bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 2023 tahminine göre, yılın ikinci yarısında altın fiyatlarını etkileyecek bazı faktörler belli oldu.

Konsey, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında pozitif bir görünüm sergilemeye devam etmesini beklendiğini duyurdu.

Konsey'den altın tahmini

WGC’nin raporunda, gelişmekte olan merkez bankalarının parasal sıkılaştırma süreçlerinin sonuna yaklaştığı, piyasalardaki ortak beklentinin ABD ekonomisinin bu yılın sonlarına doğru ılımlı bir daralma kaydetmesi yönünde olduğu belirtildi.

Raporda, “Bu ortamda, altının yılın ilk yarısındaki pozitif getirilerini takiben, daha zayıf dolar ve tahvil getirilerinin de etkisiyle destekleyici bir görünüm sergilemeye devam etmesini bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Konseyin raporunda, “Ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde altın daha güçlü bir yatırım talebi ile karşılaşacaktır. Tam tersine (ekonomide) yumuşak bir iniş ya da daha sıkı bir para politikası (altında) yatırımların azalmasına yol açabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

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