Aman dikkat! Fazla tüketmek canınızdan edebilir... Hayatımızın bir parçası olan ve sık tükettiğimizde sağlığımızı olumsuz anlamda etkileyen tuzun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? Neden bu kadar tehlikeli olduğunu ve nelere yol açabileceğini yazımızdan öğrenebilirsiniz...

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Hayatımızın birçok kısmında kullandığımız tuzu fazla tüketirsek sağlığımız ciddi derecede büyük problemlerle karşı karşıya kalabilir. Bu problemlerin nelere sebep olabileceği ise yazımızda…

Tuz yaşamımızın bir parçası haline gelmiş önemli maddelerden bir tanesidir. Her şeyin fazlası nasıl zararlı ise tuz da aynı şekilde zararlıdır.

Yemeklerin tadına bakmadan tuz ekleyenler, tuzsuz yemek yemeyenler azımsanmayacak kadar çoktur.

Tuz yemeklere lezzet verse de aşırı tüketim vücut içinsin derece tehlikelidir. Aşırı tuz tüketiminde ortaya çıkan belirtileri sizler için yazdık:

Ölçüsüz tuz tüketiminin vücut üzerinde çeşitli zararlı etkileri bulunmaktadır.

Tuzun sıvı dengesini ayarlamak ve sinir uyarılarını iletmek gibi çeşitli fizyolojik görevleri olsa da aşırı tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yüksek kan basıncı

Aşırı tuz tüketimi kan basıncını yükseltir. Bu durum kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı için risktir. Yüksek tansiyon arterlere zarar vererek kalp hastalığı riskini yükseltir ve aynı zamanda kalp krizi, arterlerin daralması ve sertleşmesi gibi durumlara sebep olabilir. Yüksek tansiyon felç için önemli bir faktördür.

Böbrek hasarı ve ödem

Aşırı tuz tüketimi sodyum seviyesini yükselterek böbrekler için problem olabilir. Bu durum zamanla böbrekler üzerinde ağır hasar bırakabilir. Vücutta su tutularak bacaklar ve ayak bileklerinde ödem oluşmasına sebep olur. Yaşanan bu durumlar kalp yetmezliğini tetikleyebilir.

Osteoporoz ve mide kanseri

Yüksek tuz tüketimi idrarda kalsiyum kaybına sebep olarak kemiklerde kırılganlığı artırabilir ve osteoporoz riskini artırır. Aynı zamanda tuzlanmış veya salamura gıdaları tüketmek de mide kanseri riskini yükseltir.