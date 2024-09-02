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Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Amed SK - Kocaelispor maçının detayları merak ediliyor. İşte zorlu maçın bilgileri...