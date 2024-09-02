Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Editör: Salih Demirgan

Amed SK ile Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Amed SK ve Kocaelispor maçının detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amed SK bu sezon oynadığı 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı.

Futbolseverler Amed SK ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Amed SK - Kocaelispor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte Amed SK - Kocaelispor maçının bilgileri...

Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman?

Amed SK - Kocaelispor maçı 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de Diyarbakır Stadyumunda oynanacak.

Amed SK - Kocaelispor müsabakası TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.