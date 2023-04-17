Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Lig'inin 25. hafta kapanış maçında evinde Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.
Türkiye Basketbol Süper Lig'inde oynadığı 24 maçta 17 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Anadolu Efes ligde 4. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Emlakjet ise ise ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet alarak 15. sırada bulunuyor.
İki ekibin karşı karşıya geleceği maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Peki Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları..
Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?
Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet maçı 17 Nisan Pazartesi (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet mücadelesi beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.