Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes, EuroLeague 28. hafta mücadelesinde evinde İsrail Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Anadolu Efes, EuroLeague 28. hafta mücadelesinde sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Kızılyıldız'a 94-74 mağlup oldu. Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet 13 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alıyor. Maccabi Tel Aviv ise 27 maçta 14 galibiyet 13 mağlubiyet alarak 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçı Maccabi Tel Aviv 80-72 kazandı. Peki Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman oynanacak? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 10 Mart 2023 Cuma (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.