Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 29. hafta.. Anadolu Efes, EuroLeague 29. hafta mücadelesinde evinde Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Anadolu Efes, EuroLeague 29. hafta mücadelesinde sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Basketbolseverler Anadolu Efes - Partizan maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Real Madrid'i 90-89 mağlup etti. Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet 14 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 15 galibiyet 13 mağlubiyet alarak 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçı Partizan 82-79 kazandı. Peki Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman oynanacak? Anadolu Efes - Partizan maçı 16 Mart 2023 Perşembe (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.