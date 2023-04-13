Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague son hafta! EuroLeague'in son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen zorlu mücadelenin detayları belli oldu.

THY EuroLeague'de son hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Anadolu Efes, Monaco'yu konuk edecek. İki takım sezonun ilk yarısında karşılaşmış, mücadeleyi Fransa ekibi Monaco 95-92 skorla kazanmıştı. Ev sahibi Anadolu Efes, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Monaco ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 21 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Topladığı 42 puanla 4. sırada yer alıyor. THY Avrupa Ligi’nde play-off şansı kalmayan Anadolu Efes, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez son 8’e kalamadı. Zorlu mücadele için geri sayım başladı. Peki Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Anadolu Efes - Monaco maçı 14 Nisan Cuma günü (yarın) saat 20.30’da oynanacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.