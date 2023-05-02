Anadolu'nun en eski sırrı! Salça küflenmesi nasıl önlenir? Salçanın küflenmesini önleyecek yöntem.. Salçanın küflenmesini önlemek için yıllardır kullanılan bir yöntem bulunuyor. İşte salçanın küflenmesini önleyecek o yöntem..

Salça küflenmesi mutfaktaki en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Birçok yemekte kullandığımız salçanın küflenmesi israfa sebep oluyor.

Salça küflenmesini önlemek için çeşitki yöntemler denensede bazıları büyük hayal kırıklığına sebep oluyor.

Peki, salça küflenmesi nasıl önlenir? İşte salça küflenmesini unutturacak o yöntem...

Bilindiği üzere domates salçası ve biber salçası olmak üzere iki tür salça vardır. Salça hızlı şekilde küflelenmeye müsait bir gıdadır.

Salçada oluşan küflenme sorununun nasıl önleneceği sıklıkla araştırılıyor.

Salça küflenmesini önlemek için Anadolu'da yıllardan beridir kullanılan bir yöntemi sizler için araştırdık.

Salça küflenmesini önleyen yöntem

Marketlerden aldığınız salçaları kesinlikle aldığını kapta saklamayın. Fabrikasyon salçaların kabını değiştirmek küflenmeyi geciktirecektir.

Diğer taraftan ise salçayı farklı bir kaba aktarmadan önce salçanın içerisine bir miktar kaya tuzu ve zeytinyağı ekleyin.

Bu ikili bakteri oluşumunu önleyerek küflenmeyi yok eder. Yarım kilo salçaya yaklaşık bir tatlı kaşığı kaya tuzu ve bir kaç damla zeytinyağı karıştırın. Ardından salçanızı yeni bir cam bir kavanoza doldurun.

Kavanozun daha önceden kullanılmaması burada önemli çünkü bu tür kaplar daha önceden farklı gıdalara maruz kaldığı için değişen koku küflenmeye yol açabilir. Bu nedenle daha önceden kullanılmamış bir cam kavanoz kullanmanız önerilirii