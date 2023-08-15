Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? Uyum eğitimleri hangi tarihte başlıyor? 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala anaokulları ve 1. sınıfların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. İşte merak edilen o tarih..

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Okulların açılmasına kısa bir süre kala anaokulları ve 1. sınıfların ne zaman açılacağı merak edilmeye başladı.

Bilindiği üzere llk defa okula gidecek olan anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri eğitime daha önce başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıkladı.

Açıklanan bu takvime göre anaokulları ve 1. sınıfların ne zaman eğitime başlayacakları belli oldu.

Peki, anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? İşte merak edilen o tarih..

Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak?

Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin okula alışmaları için verilecek olan uyum eğitimleri 4 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Yani anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri okulların açılmasından bir hafta önce eğitime başlayacaklar.