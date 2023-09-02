Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılıyor? Uyum eğitimleri ne zaman başlayacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala anaokulları ve 1. sınıfların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. İşte merak edilen o tarih..

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Okulların açılmasına az bir zaman kala anaokulları ve 1. sınıfların ne zaman açılacağı merak edilmeye başladı.

Bilindiği üzere ilk defa okula gidecek olan anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri eğitime daha önce başlayarak uyum eğitimleri alıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine göre anaokulları ve 1. sınıfların ne zaman eğitime başlayacakları belli oldu.

Peki, anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? İşte merak edilen o tarih..

Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak?

Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin okula alışmaları için verilecek olan uyum eğitimleri 4 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Yani anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri okulların açılmasından bir hafta önce eğitime başlayacaklar.