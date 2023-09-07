Ancelotti kararını verdi! Arda Güler Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı mı? Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Carlo Ancelotti kararını verdi. İşte detaylar..

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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in antrenmanda sakatlanmasının ardından sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklanmıştı.

Real Madrid'in ve milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler, takımının ABD'deki hazırlık kampında dizinden sakatlanmış ve hazırlık maçlarında forma giyememişti. Arda Güler yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat oldu.

Milli futbolcumuz Arda Güler henüz Real Madrid forması ile resmi maça çıkmadı.

Arda Güler sezon öncesi antrenmanlarda gösterdiği performans ile Real Madrid taraftarlarını heyecanlandırmayı başardı.

Genç yıldızın sahalara dönüş tarihi merakla beklenirken milli futbolcunun Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Kadroya dahil edildi

Arda Güler teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararıyla Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı.

Arda Güler'in yakın zamanda takımla çalışmalara başlaması ve hazır hale gelmesi bekleniyor.