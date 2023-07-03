Anında lokum olacak! Donmuş eti böyle çözdürün... Buzluktan çıkardığınız eti kısa sürede çözdürmek isteyenler genellikle sıcak suya tutuyor, ancak bu oldukça yanlış ve sağlıksız bir yöntemdir. İşte donmuş etin çözülmesi için yapmanız gereken...

Kurban Bayramı geride kalırken, etler buzluklarda yerini aldı. Daha sonra tüketmek amacıyla birçok insan kırmızı eti buzlukta muhafaza eder. Ani bir misafir durumunda hemen çıkarıp yemek yapabilmek adına dondurulur. Dondurulmuş etin çözülmesi için bir zamana ihtiyaç vardır. Ancak acelesi olanlar, pratik bir yöntem aramaktadır. Genellikle buzlu eti sıcak suyun altına tutmak akla gelir. Sıcak su, ete direkt temas ettiğinde haşlayabilir, lezzetini kaybedebilir ve bakteri oluşmasına neden olabilir. Dondurulmuş etin hızlı bir şekilde çözünmesini istiyorsanız, yapmanız gereken çok basit... Etleri hızlı çözdürmeniz gerekiyorsa; Donuk etlerinizi soğuk su dolu bir kaseye koyun. Etler çözülünceye kadar her yarım saatte bir bunu tekrarlayın. Kısa süre içinde buzların eridiğini göreceksiniz.