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Ankara elektriksiz kalıyor! O ilçelere saatlerce elektrik verilmeyecek...

Ankara elektriksiz kalıyor! O ilçelere saatlerce elektrik verilmeyecek... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 25 Aralık elektrik kesintileri…