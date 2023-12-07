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Ankara'da büyük elektrik kesintisi: O ilçeler elektriksiz kalacak! İşte 7 Aralık elektrik kesinti listesi...

Ankara'da büyük elektrik kesintisi: O ilçeler elektriksiz kalacak! İşte 7 Aralık elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 7 Aralık elektrik kesintileri…