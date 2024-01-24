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Ankara'da büyük elektrik kesintisi: O ilçeler ışığa hasret kalacak! İşte, 24 Ocak elektrik kesinti listesi...

Ankara'da büyük elektrik kesintisi: O ilçeler ışığa hasret kalacak! İşte, 24 Ocak elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 24 Ocak elektrik kesintileri…