Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 12 Ekim ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve mahalleler belli oldu.
Vatandaşlar, etkisi altına alacağı bölgeleri öğrenmek için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) resmi kaynaklarına başvuruyorlar. ASKİ, yaşanacak su kesintisiyle ilgili detayları resmi olarak açıkladı.
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, su kesintisinin sebebini bir arıza olarak belirtti.
Bu sebeple, önleyici tedbirler almak isteyen vatandaşlar, ASKİ'nin internet sitesi ve arama motorları üzerinden bilgilere ulaşıyorlar.
ASKİ'nin resmi açıklamasına göre, suyun ne zaman geleceği ve kesintinin süresiyle ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.
İşte 12 Ekim ASKİ su kesintisi yaşanacak olan ilçeler…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.