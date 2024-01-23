Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 23 Ocak ASKİ su kesinti listesi
ensonhaber.com

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin belirli bölgelerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle su kesintisinin olacağını duyurdu.

Bu haberle birlikte, Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, olası sıkıntıları önlemek için tedbirler almaya başladı.

Su kesintisi bilgilerine ulaşmak ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden araştırmalar yapmaya başladılar.

23 Ocak tarihinde gerçekleşecek su kesintisi, belirli ilçeler ve mahallelerde planlanmış durumda.

İşte 23 Ocak su kesintisi yaşanacak bölgeler…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA