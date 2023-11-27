Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 27 Kasım ASKİ su kesinti listesi
ensonhaber.com

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin belirli bölgelerinde meydana gelecek olan arıza nedeniyle su kesintisi olacağını duyurdu.

Gelen haberle birlikte Ankara'da yaşayan vatandaşlar, olası sıkıntıları önlemek adına tedbirler almaya başladı.

Su kesintisinin meydana geleceği tarih ve etkilenecek bölgeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden detaylı araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor.

ASKİ'nin duyurusuna göre, 27 Kasım tarihinde belirli ilçeler ve mahallelerde planlanmış

su kesintisi gerçekleşecek.

İşte 27 Kasım Pazartesi Ankara'da su kesintisi olan bölgeler...

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA