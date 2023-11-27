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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 27 Kasım ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 27 Kasım ASKİ su kesinti listesi ASKİ Genel Müdürlüğü şehir genelinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Başkentte yaşayan vatandaşlar, mağdur olmamak için kesinti olan bölgeleri araştırıyor. İşte 27 Kasım ASKİ su kesinti listesi…