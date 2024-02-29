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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 29 Şubat ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 29 Şubat ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 29 Şubat tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.