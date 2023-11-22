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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Kasım ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Kasım ASKİ su kesinti listesi ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara’da yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Başkentliler mağdur olmamak için kesinti olan bölgeleri araştırıyor. İşte 22 Kasım ASKİ su kesinti listesi…