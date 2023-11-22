Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Kasım ASKİ su kesinti listesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin belirli bölgelerinde meydana gelecek olan arıza nedeniyle su kesintisi olacağını duyurdu.
Bu haberle birlikte, Ankara'da yaşayan vatandaşlar, olası sıkıntıları önlemek adına tedbirler almaya hızla başladılar.
Su kesintisinin meydana geleceği tarih ve etkilenecek bölgeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet arama motorları üzerinden detaylı araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyorlar.
ASKİ'nin duyurusuna göre, 22 Kasım tarihinde belirli ilçeler ve mahallelerde planlanmış su kesintisi gerçekleşecek.
İşte 22 Kasım Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeler…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.