Haberler



Bilgi



Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Ocak ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 22 Ocak ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ocak tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.