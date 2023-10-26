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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 26 Ekim ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 26 Ekim ASKİ su kesinti listesi Ankara'da yaşanacak olan su kesintisi, ilçeler ve mahalleler belli oldu. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, su kesintisinin yaşanacağı bölgeler hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Ankara’da yaşanacak olan kesintiler…