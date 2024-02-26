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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 26 Şubat ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 26 Şubat ASKİ su kesinti listesi ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi olan ilçeleri araştırıyor. İşte 26 Şubat 2024 ASKİ arıza sorgulama...