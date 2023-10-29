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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 29 Ekim ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 29 Ekim ASKİ su kesinti listesi ASKİ tarafından su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. Vatandaşlar, arama motorlarında etkilenecek bölgeleri araştırıyor. İşte 29 Ekim ASKİ su kesinti listesi..