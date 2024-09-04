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Ankara’da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 4 Eylül ASKİ su kesinti listesi

Ankara’da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 4 Eylül ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Önlem almak isteyen vatandaşlar su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor. İşte 4 Eylül ASKİ su kesinti tarihleri ve saatleri…