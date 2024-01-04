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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 4 Ocak ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 4 Ocak ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 4 Ocak tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.