Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 6 Ekim ASKİ su kesinti listesi

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Ankara'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında bilgilendirilmek için araştırmalar yapmaya başladı.
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu.
Bu nedenle, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerin etkileneceği konusu vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi.
Yaşanacak su kesintileri ve etkilenecek bölgeler hakkındaki detaylar, vatandaşların günlük yaşamlarını planlamalarına yardımcı olacak.
İşte 6 Ekim Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeler…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.