Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 6 Ekim ASKİ su kesinti listesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.. İşte 6 Ekim 2023 ASKİ arıza sorgulama...

ensonhaber.com Ankara'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında bilgilendirilmek için araştırmalar yapmaya başladı. ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bu nedenle, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerin etkileneceği konusu vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Yaşanacak su kesintileri ve etkilenecek bölgeler hakkındaki detaylar, vatandaşların günlük yaşamlarını planlamalarına yardımcı olacak. İşte 6 Ekim Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeler… Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA