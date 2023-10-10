Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 10 Ekim ASKİ su kesinti listesi Ankara'da yaşanacak olan su kesintisi, ilçeler ve mahalleler belli oldu. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, su kesintisinin yaşanacağı bölgeler hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Ankara’da yaşanacak olan kesintiler…

ensonhaber.com Ankara'da yaşanacak su kesintisi ile ilgili detaylı bilgiler, ASKİ tarafından resmi olarak açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, tarafından yapılan resmi açıklamada, su kesintisinin nedeninin bir arıza olduğu belirtildi. Ekiplerin arıza giderme çalışmalarına hızla başladığı ve su temini için gereken önlemlerin alındığı ifade edildi. İlçeler ve mahallelerdeki su kesintisinin süresi ve suyun yeniden ne zaman temin edileceği konusunda araştırmalar yapılıyor. İşte Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri… Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA