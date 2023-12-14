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Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 14 Aralık ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 14 Aralık ASKİ su kesinti listesi ASKİ tarafından su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. Vatandaşlar, arama motorlarında etkilenecek bölgeleri araştırıyor. İşte 14 Aralık ASKİ su kesinti listesi..