Haberler



Bilgi



Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 6 Aralık ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 6 Aralık ASKİ su kesinti listesi ASKİ tarafından su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. Vatandaşlar, arama motorlarında etkilenecek bölgeleri araştırıyor. İşte 6 Aralık ASKİ su kesinti listesi..