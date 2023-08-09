Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde yaşayanlar dikkat! İşte 9 Ağustos ASKİ su kesinti listesi ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi olan ilçeleri araştırıyor. İşte 9 Ağustos 2023 ASKİ arıza sorgulama...

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 9 Ağustos 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama… Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA