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Ankara'da elektrik kesintisi: Başkentte o ilçeler karanlıkta kalıyor! İşte 8 Şubat elektrik kesinti listesi..

Ankara'da elektrik kesintisi: Başkentte o ilçeler karanlıkta kalıyor! İşte 8 Şubat elektrik kesinti listesi.. Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 8 Şubat elektrik kesintileri…