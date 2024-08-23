Ankara'da elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce elektrik olmayacak! 23 Ağustos elektrik kesintisi
Editör: Seda Yeşilyurt

tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankaralı vatandaşlarla paylaşıyor.

Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 23 Ağustos 2024 Cuma günü ile ilgili bilgiler geldi.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK…

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA